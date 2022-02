Rødbede – grov grøntsag med superkræfter

Rødbeder indholder nitrat. I kroppen bliver det omdannet til NO (nitrogenoxid), som får blodkarrene til at slappe af. Teorien er, at det skulle give en bedre ilttilførsel til musklerne, så du kan præstere bedre. Studier bekræfter da også, at der er en sammenhæng mellem indtag af den røde juice og bedre fysiske præstationer. I et stort metastudie fra 2017 konkluderede forskere på baggrund af 23 studier foretaget på primært trænede atleter, at rødbedejuice rent faktisk kan forbedre udholdenheden.

Ifølge forskerne skal juicen indtages inden for 90 minutter, inden du skal præstere, og juicen skal indeholde minimum 6-8 mmol nitrat, hvilket alt efter koncentration ca. svarer til et rødbedeshot på 70 ml.