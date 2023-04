Evidens: Høj

Hvad er det?

Type 2-diabetes er en stofskiftesygdom, der er karakteriseret ved højt blodsukkerniveau som følge af, at kroppens celler ikke reagerer på insulin, der normalt får blodsukkeret til at falde.

Hvor godt virker motion?

En lang række undersøgelser har vist, at der sker et fald i blodsukkerniveauet, når du træner. Og det er, uanset om du dyrker konditionstræning, styrketræning eller en kombination af de to. Jo længere og jo mere intenst du træner, jo større er effekten. De fleste studier tyder også på, at du får optimal effekt, når du træner i selskab med fx en fysioterapeut.

Et dansk studie offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift JAMA viste, at omkring halvdelen af patienterne ikke længere havde brug for diabetesmedicin efter et års intensiv og regelmæssig træning. Som diabetiker skal man være opmærksom på sit blodsukker før, under og efter træning og tilpasse træningen, medicineringen og kosten derefter.

Hvorfor virker det?

Træning påvirker en lang række biokemiske processer, som allesammen er med til at øge cellernes følsomhed over for insulin og derved bidrager til at sænke blodsukkerniveauet.