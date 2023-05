Er der forskel på madforgiftning og roskildesyge?

Madforgiftning kan du få, hvis du ikke tilbereder maden ordentligt. Det er faktisk lidt sjældent, at vi får madforgiftning, fordi det er nogle særlige bakterier, der skal være til stede i maden, før de eventuelt omdannes til giftstoffer.

Det ses dog især, hvis maden ikke køles ordentligt ned efter endt kokkerering.

Måske har du lavet en gryderet, som du lader stå for længe ved stuetemperatur i stedet for at sætte den overskydende mad på køl med det samme. Så kan de her særlige bakterier – med de latinske navne Bacillus cereus eller Clostridium perfringens – danne giftstoffer, som du bliver voldsomt syg af.

Det vil ske ret hurtigt, efter at du har spist maden, men går for det meste også hurtigt over igen. Heldigvis!