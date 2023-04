Mange af os bruger mindst 8 timer om dagen på vores flade. Kontormotion er en sjov og sund måde at få et lille afbræk på, så det ikke bliver 8 timer i streg. Og nej, det behøver ikke være sveddryppende og tage lang tid for at have en positiv effekt.

TEST: Bevæger du dig nok?

Vi har sammensat en minitræning til hver dag i arbejdsugen, som du og dine kolleger kan være fælles om. Brug 2-3 minutter om dagen, fx inden frokost, og I vil få det bedre både i krop og sind. Vælg en holdkaptajn, der sørger for at samle flokken hver dag og sige: “Nu er det nu”, så I får det gjort.

Nedenfor kan du hente vores kontorchallenge-plakat – lige til at hænge op på væggen!