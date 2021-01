8. Valnøddeolie – styrker hjerne, immunforsvar og blodtryk

Sundhed ved valnøddeolie

Et højt indhold af omega-3-fedtsyrer er et af oliens helt store plusser. De styrker hjernecellerne og holder dit kredsløb sundt og stærkt. Koldpresningen sikrer, at olien bevarer en bred vifte af plantestoffer, fx E-vitamin, der booster dit immunforsvar. Valnøddeolie er også interessant for personer, der føler sig alvorligt stressede. I et studie publiceret i Journal of the American College of Nutrition beskriver forskerne, hvordan valnøddeolie akut sænker et stressrelateret blodtryk. Andre undersøgelser viser desuden, at dagligt indtag af valnøddeolie kan afhjælpe hudeksem.

Sådan smager valnøddeolie

Kraftig nøddesmag.

Sådan bruger du valnøddeolie

Olien er en fremragende smagsgiver til salater, bagværk, desserter samt fjerkræ- og grønsagsretter. Olien er ikke særlig varmestabil og egner sig derfor ikke til hård stegning.