Når din hjerne sender besked om, at temperaturen skal op, sætter kroppen gang i en række processer, der får dig til at fryse. Dine muskler trækker sig sammen, og blodgennemstrømningen i huden nedsættes, så den bliver kold. Og det er et snedigt trick, for det gør, at kroppen holder på varmen i stedet for at sende den ud til omgivelserne.

Når temperaturen så falder, vil du omvendt svede en del, for nu skal kroppen af med varmen for at vende tilbage til den normale temperatur.