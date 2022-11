Rygproblemer er en folkesygdom på verdensplan. Ifølge store undersøgelser bragt i det videnskabelige tidsskrift The Lancet er ondt i ryggen den tilstand, som betyder flest tabte leveår med livskvalitet – flere end depression eller knæproblemer. Det skyldes formentlig især, at vi ikke er gode nok til at forstå, hvad rygsmerter er, og hvordan vi bedst håndterer dem.

I stedet for scanninger, medicin og operationer skal fokus rettes mod ikke at sygeliggøre rygsmerter, men derimod fokusere på motion, øvelser og træning samt at støtte og opmuntre til at opretholde normale aktiviteter og håndtere smerter, lyder konklusionen i en rapporterne. Nogle ryg- og smertespecialister mener i tråd med dette, at vi bør begynde at se på rygsmerter, lidt ligesom vi ser på hovedpine. At vi accepterer ikke at finde en årsag til ondt i ryggen, ligesom mange af os allerede gør, når vi har ondt i hovedet.