Kort sagt fordi mange af os sidder alt for meget. Først sidder vi på en stol det meste af dagen på vores arbejde, derefter sidder vi i en bil, bus eller tog på vej hjem, og senere sidder vi så igen – først på en spisebordsstol og derefter flere timer i en sofa om aftenen. Det kan vores lænd ikke lide, forklarer fysioterapeut Heidi Harild Stenfeldt.

“Dels lægger selve dét at sidde ned et pres i lænden, dels skader inaktivitet. Kroppen er meget ‘use it or lose it’. Bruger du ikke dine muskler, vil du på et tidspunkt rende ind i problemer, fordi kroppen vil brokke sig over ikke at blive brugt. Du kan ikke gøre op for otte timers inaktivitet ved at træne i fitnesscenter et par gange om ugen. Der skal mere til for at holde kroppen sund og stærk,” siger fysioterapeuten.

Hun tilføjer, at de fleste, der oplever smerter i ryg og lænd, er folk i 30-50-årsalderen – netop den erhvervsaktive alder.