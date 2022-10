Forestil dig en sommerdag, hvor solen står højt på himlen, og der ikke er en sky at få øje på i miles omkreds.

En vejrudsigt fortæller dig, at vejret kommer til at fortsætte sådan resten af dagen, det er bare om at nyde det!

Forestil dig så, at du alligevel ikke kan slippe tanken om, at der kommer regn. Faktisk er du så bange for, at der kommer regn, at du tager paraply med – måske er du endda så bange for regn, at du altid har paraply med, hvor end du skal hen. Men selv ikke paraplyen dæmper din frygt for, at det pludselig skal stå ned i stænger.

Cirka sådan kan generaliseret angst føles – det er bare ikke regn, du er bange for, men alt muligt – og også noget, der er meget værre end en regnbyge.

Det kan være, du er bange for, at du bliver fyret, går fallit, eller at dine børn mistrives i skolen.

I modsætning til fobier er generaliseret angst nemlig ikke centreret om én ting, men kan handle om kort sagt alt eller intet: Nogle gange er frygten endda så diffus, at den ramte ikke selv kan forklare, præcis hvad vedkommende egentlig er bange for. Han eller hun kan bare mærke, at frygten er der, og nogle gange er den der i sådan en grad, at det er invaliderende.