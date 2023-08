Hvorfor får jeg kvalme?

Kvalme opstår, når kvalmecenteret i hjernen aktiveres. Kvalmecenteret sidder i den nederste, bagerste del af hjernen – den mest oprindelige del. Det giver god mening, at kvalmen har sit kontrolcenter netop der, for vi mennesker har altid haft brug for at kunne reagere mod farlige bakterier og virus for at sikre vores overlevelse.

Når vi får kvalme, foregår det sådan:

Processen begynder i et af de fire områder, der kan aktivere kvalmecenteret: blodbanen, tarmsystemet, balancecenteret i øret eller hjernen.

Områderne er forsynet med små sanselegemer, også kaldet receptorer. Når de bliver påvirket, sender de besked til hjernen.

Kvalmecenteret i hjernen får beskeden, og så begynder ubehaget.

Receptorerne i de fire områder reagerer på forskellige påvirkninger. Blodbanens receptorer reagerer bl.a. på kemiske stoffer, medicin, alkohol og nikotin. Tarmsystemet påvirkes af infektioner og virus. Når vi har køre- eller søsyge, er det receptorerne i øret, der reagerer, og ved migræne er det receptorerne i hjernen.