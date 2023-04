Den er på alles læber og bliver kaldt et gennembrud inden for behandling af overvægt. Novo Nordisks nye vægttabsmedicin Wegovy har på få måneder fået tusindvis af danskere til at stikke sig én gang om ugen i håbet om at smide nogle kilo.

Hvem kan få udskrevet en recept på Wegovy?

“Det er din læge, der vurderer, om du er egnet. Men i princippet kan alle med et BMI på 30 eller derover få en recept. Du kan også få en recept, hvis du har et BMI på 27 plus en af følgende sygdomme eller risikofaktorer: type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, søvnapnø eller hjerte-kar-sygdom. Men selvom du opfylder kriterierne, er det ikke sikkert, du skal have medicinen. I sidste ende er det din læge, som beslutter, om medicinen skal udskrives.”

Hvordan virker vægttabsmedicin?

“Kort fortalt så narrer du hjernen til at tro, at du er mæt, så du får mindre lyst til at spise. Wegovy hører til gruppen af vægttabsmedicin kaldet GLP-1 analoger, fordi man er lykkedes med at kopiere mæthedshormonet GLP-1. Et hormon, der sender signal til hjernen om, at der er noget i tarmen, og at du er mæt. Når du tager et skud Wegovy, så tror din hjerne, med andre ord, at din tarm er fyldt.”

Hvor effektiv er medicinen?

“Studier har vist, at du kan tabe ca. 15 procent af din kropsvægt på lidt over et år. Men her taler vi altså om studier, hvor deltagerne har haft en træner og en diætist. De har motioneret 2,5 timer om ugen og spist ca. 20 procent mindre, end de plejer.

Du kan ikke forvente samme store effekt som i studierne, hvis du ikke får langvarig hjælp til slankekur og motion. Så du skal altså stadig regne med at gøre en betydelig indsats selv med kost og motion. Men du får lettere ved ikke at spise, fordi medicinen gør dig mere mæt.”

Hvad sker der, hvis man stopper med at tage Wegovy?

“Så stopper effekten, og appetitten vender tilbage. Studier har vist, at de fleste tager alle kiloene på igen, når de stopper på Wegovy. Behandlingen er altså livslang, hvis du vil bevare vægttabet.”