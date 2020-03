Derfor skal du spise quinoa

Hvad er quinoa?

Quinoa er et lille frø, der er kendt for at være superfood på grund af sit store indhold af fibre, protein og sin sunde fedtsyreprofil. Det gavner både mæthed og fordøjelsen godt at spise quinoa.

Quinoa er først blevet populært i norden inden for det senest årti, selvom det har været dyrket i mange tusinde år i over 4.000 meters højde i Andesbjergene. I de sydamerikanske bjerglandskaber har det nemlig altid været en vigtig proteinkilde for indianerne.