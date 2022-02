Søde kartofler kan tilberedes på et utal af måder, men vil du have fuldt udbytte af næringsstofferne, så læs med. Et studie fra 2015 viser nemlig, at søde kartofler bevarer 92 procent af deres indhold af antioxidanter, når man koger dem under grydelåg i 20 minutter. En kogt sød kartoffel smager dog ikke specielt godt i sig selv, da den er for blød og smattet i konsistensen. Men som ingrediens i gryderetter eller som mos er kogte søde kartofler en lækker spise.

Hvad enten du koger, steger eller bager søde kartofler, får du dog mest næringsudbytte ud af at bevare skrællen på, da det er her, en stor del af kartoflens kostfibre, mineraler og antioxidanter sidder. Desuden giver det en sund fordel at stege eller bage de søde kartofler i godt med olivenolie. Det skyldes, at A-vitamin, som sødekartofler er rige på, er fedtopløseligt. Det har behov for at binde sig til fedt i tarmsystemet for at blive optaget i kroppen.