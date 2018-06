Må man genopvarme spinat?

Et gammelt husråd går på, at man ikke må spise genopvarmet spinat. Men er det nu også helt rigtigt? Husrådet om, at man ikke må opvarme afkølet eller frossen spinat eller andre grøntsager med mange blade, bygger på, at der på de bladrige planter lettere kan sidde rester af jord, som kan gemme på bakterier.

Ved den rette temperatur, som opstår, hvis spinaten enten afkøles for langsomt eller opbevares for varmt, kan jordbakterierne omdanne kvælstofforbindelsen nitrat til nitrit. Spiser man for store mængder af nitrit, kan det resultere i en indre kvælning, da nitritten binder sig til kroppens røde blodlegemer og forhindrer dem i at bære ilt rundt i systemet.

Når først nitraten er blevet til den farlige nitrit, nedbrydes den ikke ved opvarmning, og det er derfor, det er vigtigt at komme af med jordbakterierne, allerede når retten tilberedes første gang.

Det er altså IKKE et problem at spise genopvarmet spinat, så længe det er vasket grundigt.