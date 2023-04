Så vildt påvirker tarmbakterier dit helbred

HVAD VED/TROR FORSKERNE?

Man ved, at der er en sammenhæng mellem tarmbakterier og visse kræftformer, fx tarmkræft. Undersøgelser har peget på, at patienter med tarmkræft måske har en anden bakteriesammensætning end raske.

Forskerne har også set, at hvis man har en blodforgiftning med visse typer tarmbakterier, har man en øget risiko for senere at få konstateret tarmkræft.

Ifølge overlæge Andreas Munk Petersen ligger fokus på forebyggelse af kræft. Her er en af blot mange udfordringer, at det tager mange år at udvikle fx tarmkræft, og at det dermed er vanskeligt at finde frem til, hvornår man skal sætte ind med at ændre tarmmikrobiomet for at kunne forebygge mest optimalt.

Et andet område, der også er stor fokus på, er, om tarmmikrobiomet har indflydelse på, hvor godt kræftpatienter i kemobehandling tåler deres behandling.

HVOR SOLID ER FORSKNINGEN?

Der er forskning i gang, bl.a. hos Kræftens Bekæmpelse, med afføringsprøver fra mennesker. Her håber man bl.a. på at få mere viden om, hvorvidt man kan tilpasse kostråd til den enkeltes tarmbakteriesammensætning for at kunne forebygge tarmkræft mest optimalt.

