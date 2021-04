Hvor mange kopper må du drikke dagligt?

"Alt med måde" gælder for grøn te såvel som for de fleste andre fødevarer. Grøn te indeholder koffein, og det kan være grund til at tænke lidt over, hvor mange kopper du kører indenbords. Ifølge Lars Ove Dragsted kan et indtag over 400 mg om dagen give bivirkninger i form af uro og hovedpine, så det er bedst at holde sig et stykke under det.

Mængden af koffein i grøn te varierer bl.a. efter, hvor længe teen trækker. Drikker du 250 ml. af den grønne drik, får du i gennemsnit 30 mg koffein. Til sammenligning er der i en tilsvarende mængde filterkaffe i gennemsnit 170 mg koffein, mens samme mængde cola indeholder ca. 23 mg koffein.