En del fedmeforskere peger på ultraforarbejdet mad som en af de største bidragydere til den stigende overvægt i vores del af verden.

Ud over fedt og sukker indeholder det meste ultraforarbejdet mad nemlig også smagsforstærkere, som gør produkterne endnu mere tillokkende og får os til at overspise. Og så er proteinindholdet ofte lavt i ultraforarbejdet mad, hvilket ifølge visse forskere kun øger vores trang til at spise mere af det i en form for kamp for at få dækket vores proteinbehov.