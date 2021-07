FALSK

Ved røgning dannes der kemiske forbindelser, som mistænkes for at kunne være kræftfremkaldende. Industriens metoder til røgning af fisk er dog så effektive, at de skadelige stoffer holder sig langt under EU's grænseværdier. Det gælder både for varm- og koldrøget laks. Anderledes ser det ud, hvis du selv røger din fisk. Analyser viser, at traditionel røgning over bål efterlader store koncentrationer af potentielt skadelige stoffer i fisken. Om de udgør en egentlig kræftrisiko, er svært at fastslå, men ud fra et forsigtighedsprincip bør du fortrinsvis holde dig til ferske varer eller røgede produkter fra supermarkedet.