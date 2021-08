Gå efter et højt CFU. CFU står for Colony Forming Units og angiver antallet af levedygtige bakterier. Spørg sundhedspersonalet, hvor du køber dine kosttilskud, om de ved, hvad det pågældende probiotikatilskud hjælper mod. Vær nysgerrig på producenten. Rigtig mange vil gerne sælge probiotika. Fremgår det, at der står sundhedsfaglige eller videnskabsfolk bag produkterne, er der nok større chance for, at du får et virksomt produkt. For at gøre dig håb om en effekt skal du tage probiotika hver dag i længere tid. Når du stopper med at spise det, går der kun fire uger, før det er ude af kroppen igen.