Derfor er det sundt at spise sild

Sådan får du mere sild ind i hverdagen

Du bør spise mindst 350 gram fisk om ugen, og heraf skal de 200 gram gerne bestå af fede fisk, som fx sild, laks og makrel. Både de hvide, røde, stegte og marinerede sild tæller med.

Kosttilskud med fiskeolie har desværre ikke vidst sig at have samme gunstige virkning på dit hjerte, som når du spiser fisk som en del af et måltid. Det kan måske skyldes, at vi som oftest spiser fisk i stedet for fx kødpålæg eller en bøf, og dermed scorer vi både fiskens gevinster, og samtidig slipper vi for de negative ting ved kødspisningen.





Sild til det kolde bord

Det er nemt at få sin sild som pålæg – de kommer i sauce, lage, marinerede, røde, hvide eller stegte. Gå gerne efter de langtidsmodnede (også kaldet gammeldags modnede), for her er smagen mere intens, afrundet og fyldig end i de hurtigt modnede.

Køber du fisk hos fiskehandleren eller i supermarkedets delikatesseafdeling, så gå efter en med et flot sølvskær, for det er et tegn på friskhed og høj fedtprocent. Sild skal ikke være gullige – medmindre de ligger svøbt ind i en karrysauce.





Sild som lun ret

Lige så uundværlig den er til julefrokosten - lige så overset er den på middagsbordet på en hverdagsaften. Mange forbinder nemlig sild med pålæg. Men selvom sild går godt med en snaps, så er den også god til aftensmaden.

Det handler blot om at ændre vaner og få gode idéer til, hvordan du kan tilberede sild til din aftensmad.

Tilbered fx en omgang stegte sild sammen med kartofler og en lækker salat, eller spis sild på en bund af spinat og pocheret æg, grill dem i en sojamarinade og servér til grillet grønt eller sæt på bordet med en spicy senneps- eller tomatsovs.





Er sild klimavenlige?

Sild er i den grad et klimavenligt valg. Generelt er fisk bedre for klimaet end fx oksekød, men særligt muslinger og sild belaster klimaet meget lidt, i forhold til fx rejer eller rødspætter.

Sild hører også de fleste år til de typer af fisk, der ikke overfiskes og er dermed et bæredygtigt valg. Vil du være sikker, så gå efter MSC-mærkede sild.