Jordskokker – kartoflernes knoldede konkurrent

Jordskokker er i sæson fra det tidlige efterår. Fra omkring september til april.

Den lange sæson gør jordskokkerne til en god allieret i forsøget på at spise mere klimavenligt, hvor det er vigtigt at spise både lokalt og sæsonbetonet.

Når vi gør det, sparer vi nemlig klimaet for den CO2, det koster enten at transportere fødevarer til landet eller det brændstof, det koster at varme et drivhus op.

Og det er altså til at opnå, når man spiser jordskokker. De små knolde trives i Norden. Selvom de er klar til at blive høstet omkring efteråret, kan de sagtens klare sig vinteren over i det kolde jord, hvilket strækker sæsonen yderligere.

Vi kender ikke det præcise klimaaftryk for jordskokken, men for at få en indikation af omfanget kan man kigge på lignende fødevarer, som gulerødder, kartofler og rødbeder. Gulerodens er 0,25 CO2 per kg, kartoflens 0,36 CO2e og rødbedens ligger på 0,31 CO2e. . Jordskokkens klimaaftryk er i samme liga, og den er derfor en stærk bejler til tronen som en af de bedste knolde i klimakosten.

(Tallene kommer fra CONCITOs klimadatabase og er baseret på et gennemsnit af tilgængelige fødevarer på det danske marked).