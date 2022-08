Generelt spises der for lidt fisk i Danmark. De officielle anbefalinger siger, at du skal spise 350 g fisk om ugen. Heraf skal de 200 g gerne være fede fisk. Dermed er der 150 g tilbage til de magre fisk som fx tun. Det svarer ca. til en dåse.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du varierer mellem diverse fisk. Undlad derfor kun at tanke op med tun, som kan have et højt indhold af kviksølv.

Ifølge DTU Fødevareinstituttet er de positive sundhedsmæssige effekter ved at spise fisk generelt større end de skadelige effekter af forureningen i fisken. Det gælder også, hvis du spiser mere end 350 g. Her er det så bare ekstra vigtigt at variere typen af fisk og undgå de mest udsatte for forurening. Er du gravid, ammende eller under 15 år, er der særlige anbefalinger for tun.