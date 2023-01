Tofu – lær at bruge den klimavenlige råvare

Tofu bruges som alternativ til kød i vegetariske og veganske madretter. Det skyldes det høje indhold af vegetabilske proteiner i sojabønnerne, som tofuen er lavet af. Når du skærer ned på eller helt undgår kød, er det vigtigt at finde andre kilder til protein – og her kommer tofu altså ind i billedet.

Der er ca. 13 gram protein i 100 gram tofu, mens der er ca. 20 gram protein i magert oksekød eller kylling. Du skal spise en tredjedel mere tofu for at opnå samme proteinindtag som ved kød. Det kan være nødvendigt at tage et kosttilskud med D- og B12-vitamin, hvis du skifter kød ud med sojamassen.

Er der alternativer til tofu?

Tempeh er et populært alternativ. Tempeh minder om tofu, men er lavet af fermenterede hele sojabønner frem for væske fra sojabønner. Fermenteringen giver en mere fast konsistens og også mere smag end i tofu. Et andet alternativ er jackfruit, som er en asiatisk frugt, der minder om kød.

Er tofu godt for klimaet?

Tofu belaster klimaet med 1,71 CO2e pr. kg. Til sammenligning belaster magert oksekød med 35,85 CO2e pr. kg, og kyllingebryst belaster med 3,44 CO2e pr. kg. Der er altså en betydelig klimagevinst ved at erstatte især oksekød – men også andre typer kød – med tofu.