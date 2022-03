En fiberrig kost slanker, holder maven sund og forebygger sygdomme.

Dog kan det være svært at gennemskue, hvilken mad der har et højt indhold af de sunde fibre. Men for at gøre det nemmere for dig, har vi her i artiklen samlet en række top-10 liste over det mest fiberholdige mad.

Udover top-10 listerne kan du også finde svar på, hvorfor fibre er sunde for kroppen og hvor mange fibre, du bør spise om dagen.