Edamamebønner med bælg er den perfekte snacks – sund og lækker med et drys salt og evt. andet krydderi samt et dryp citronsaft. Kogte, saltede edamamebønner er så nemme at lave, at du nærmest ikke behøver nogen opskrift, men her får du en alligevel – nemlig vores simple, velsmagende opskrift på edamame bønner med salt og citron.