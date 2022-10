Forskere, læger, kostvejledere og træningseksperter debatterer løbende, hvor stor magt vi har over vores immunforsvar. Som så meget andet handler det både om gener og livsstil. Forholdet mellem de to er til diskussion. Mekanismerne bag immunforsvaret undersøges til stadighed på kryds og tværs for at få dokumentation for, hvor meget det rykker at leve sundt.

Immunforsvaret forstås bedst, hvis du hæver dig op i helikopteren og ser ned over din krop, livsstil og dit sygdoms-cv. Det handler ikke kun om, hvorvidt du er hjemsøgt af småinfektioner som forkølelse eller dårlig mave. Et stærkt immunforsvar kan også være med til at forebygge, at du udvikler alvorligere sygdomme som blodpropper, diabetes og åreforkalkning. Får man sådan en sygdom, er det et tegn på, at en inflammationsproces er løbet løbsk, og at du bør give dit system en hjælpende hånd.

Dermed ikke være sagt, at du kan spise eller træne dig fra alle sygdomme. Nogle infektioner er så stærke, at de kan overmande selv den mest effektive immunhær. Men meget tyder på, at du kan minimere risikoen betragteligt ved at passe godt på kroppen.