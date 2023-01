Hvilken farve bør afføring have?

Ikke to fingeraftryk er ens. Næsten det samme kan du sige om menneskers tarmsystemer. Vi har forskellige bakterier i tarmen. Vi har forskellige hastigheder med at omdanne fødevarer til afføring. Vi spiser vidt forskelligt. Så ja, der findes ingen facitliste for, hvordan sund afføring absolut skal se ud.

Men uanset hvilken type du er, så er det alligevel mistænkeligt, hvis din afføring en dag er trukket i et nyt farvedress som rødlig, hvidlig, sort, grøn eller gullig. Det skal du være opmærksom på. Et skift i afføringens farve kan skyldes noget, du har spist – men det kan også være et symptom på sygdom.

Øje for ændringer i din afføring

Og så er der en anden ting, der gælder for os alle sammen: Det er ikke sundt, hvis dit afføringsmønster pludselig opfører sig helt anderledes, end det plejer, fx hvis afføringens farve skifter fra brun til sort, gul eller grøn.

"Det er ændringer i det, der er normen, der er vigtigt. Ændringer kan være første tegn på en alvorlig sygdom. Derfor er det en god idé at holde øje med din afføring," siger Andreas Munk Petersen, der er overlæge på Gastromedicinsk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital.

For at blive klogere på, hvad vi egentlig kan tyde ud fra vores afføring, har vi bedt ham gennemgå den mest nødvendige viden. Så har du i hvert fald hans ord for, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du kigger ned i toiletkummen.