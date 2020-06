6 kostråd, der sænker din risiko for kræft

Følg disse kostråd og sænk din risiko for kræft

1. Spis masser af frugt og grønt

EFFEKT: Sænker din risiko for kræft i mund, svælg og strubehoved.

DERFOR: Frugt og grønt giver dig masser af vitaminer, mineraler og antioxidanter, der er med til at opbygge et stærkt immunforsvar. Flere studier viser, at især kål har en forebyggende effekt mod kræft, men det vigtigste er faktisk, at du spiser flere forskellige grøntsager - gerne i alle regnbuens farver.

Når du tygger på de sprøde sundhedsbomber, får du også masser af kostfibre, der både styrker dit tarmsystem og din fordøjelse, og gør dig mæt for få kalorier. Dermed bliver det nemmere for dig at holde en sund normalvægt.

Overvægt er kræftfremkaldende, og jo mere, du vejer, jo mere stiger din risiko.

ANBEFALET MÆNGDE: Gå efter minimum 600 g om dagen, heraf gerne 400 g grøntsager, der både indeholder færre kalorier, og mætter mere end frugt.

Læs mere om overvægt og kræft her





2. Spis fuldkorn

EFFEKT: Sænker din risiko for tyk- og endetarmskræft.

DERFOR: Dit tarmsystem og din fordøjelse elsker de mange kostfibre i fuldkorn, og flere studier viser, at fuldkorn beskytter mod udviklingen af tarmkræft. De mange fibre mætter også godt, hvilket gør det nemmere for dig at holde vægten.

ANBEFALET MÆNGDE: Gå efter at spise 75 g fuldkorn om dagen. Det svarer fx til 2 dl havregryn og 1 skive rugbrød eller en portion fuldkornspasta (75 g ukogt).

Tænk generelt over altid at vælge de grove varianter, når du spiser brød, pasta, ris og lignende.





3. Vælg magre mejeriprodukter

EFFEKT: Sænker din risiko for tyk- og endetarmskræft.

DERFOR: Forskerne har en teori om, at kalken i mejeriprodukter evner at binde skadelige stoffer, som eksempelvis tungmetaller og lignende i tarmen, så de ikke kommer i kontakt med tarmvæggen.

ANBEFALET MÆNGDE: Gå efter, hvad der svarer til ca. ½ l mælk og lidt ost om dagen. Begræns mængden af fede mejeriprodukter som fløde, smør og fede oste af hensyn til kalorierne og din vægt.