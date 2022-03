Popcorn som sund snack?

Du kan godt lave popcorn uden fedtstof. Men her er det vigtigt, først og fremmest at bruge en god tykbundet gryde - og dernæst sørge for at ryste gryden ofte, så popcornene ikke brænder på.

Det kan være svært at styre, om popcornen brænder på uden fedtstof, så det er vigtigt at holde øje og ryste gryden hele tiden.