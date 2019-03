Hvorfor er bananpandekager sunde?

Alle ingredienserne i vores bananpandekager (banan, æg, havregryn, rapsolie og kanel) er på listen over råvarer, som du med sindsro kan spise, hvis du gerne vil leve sundt. Bare husk at spise varieret og fx få masser af grøntsager, så der ikke kun står bananpandekager på menuen.

Bananpandekager mætter godt

Starter du dagen med en bananpandekage, er du sikret både god mæthed og energi mange timer frem. De mange proteiner og sunde fedtsyrer i æg, giver en suveræn mæthedsfølelse. Og fibrene fra bananen og havregrynene bidrager også til ekstra mæthed og tilfører også god energi til kroppen uden at sende dit blodsukker på himmelflugt.

Bananpandekager er perfekte, hvis du træner eller er vegetar

Proteinerne i æg er af den fineste kvalitet og rummer alle de essentielle aminosyrer, din krop skal bruge. Derfor er bananpandekager perfekte til dig, der træner meget. Det samme gælder, hvis du er vegetar. Udover de gode proteiner tanker pandekagerne dig også op med B12 vitamin, som du ellers hovedsageligt finder i fx kød.

LÆS OGSÅ: Så sunde er æg

Bananpandekager indeholder nul sukker

På grund af sødmen fra de modne bananer behøver du intet sukker i pandekagedejen, og det er heller ikke nødvendigt at pøse sirup eller sukker ud over de færdige bananpandekager for at få dem til at smage godt og sødt.

Bananpandekager tanker dig op med sunde stoffer

Fra æg får du, udover gode proteiner og B12-vitamin, også godt med jern og gode antioxidanter i form af selen, lutein, carotenoider og E-vitamin. Antioxidanterne i æg modvirker harskning af fedtstofferne i dine celler og styrker dermed dit eget forsvar mod sygdomme som fx kræft og demens.

Havregryn er rige på kostfibre, der mætter, mens bananens kulhydrater giver brændstof til hjernen og er en udmærket kilde til det hjertevenlige kalium. Studier tyder på, at kanel hjælper med at holde blodsukkeret stabilt. Og rapsolie er en god kilde til både monoumættede fedtsyrer og omega-3, og er derfor guf for dit kredsløb.