B12 er vigtigt for mange af kroppens celler, ikke mindst i knoglemarven, hvor det er en afgørende brik i produktionen af dine røde blodlegemer. Sidstnævnte er vigtige, idet de transporterer ilt fra dine lunger og rundt til kroppens celler og muskler. Dermed er B12 med til at sørge for, at du kan klare hverdagens gøremål – herunder at træne – uden at blive (over)træt.

B12 er også vigtigt for dit DNA og har en afgørende betydning for dit nervesystem. Mangel på B12 kan i svære tilfælde føre til varige skader på nervesystemet. Ligeledes er B12 med til at sikre, at din hjerne og dit tarmsystem fungerer normalt.