Vitaminet er en antioxidant, og den vigtigste effekt hos os mennesker er netop den antioxidante effekt. Kroppens celler er konstant under angreb af ustabile stoffer. Disse kan skade cellerne, og hvis skaden sker, mens cellen er ved at dele sig, kan det føre til ukontrolleret cellevækst – altså kræft. Det er der ekstra stor risiko for, når kroppen udsættes for usunde påvirkninger såsom rygning, usund kost og alkohol. Antioxidanter som E-vitamin er med til at bekæmpe den negative virkning og på den måde beskytte kroppens celler. E-vitamin spiller også en rolle for nervesystemet og de røde blodcellers normale livscyklus.

Ifølge Hjerteforeningen viser studier, at midaldrende, der spiser mad, der er rig på E-vitamin, har en lavere risiko for at udvikle åreforkalkning end personer, der ikke spiser sig til meget E-vitamin. Undersøgelser med tilskud viser ikke samme effekt. Tværtimod! Høje doser af kosttilskud med E-vitamin ser ud til at øge dødeligheden.

E-vitamin er også blevet sat i forbindelse med at kunne forebygge kræft. Dyreforsøg har tydet på dette, men i forsøg med mennesker har forskerne ikke fundet en sammenhæng. Til gengæld viser nogle af studierne, at høje doser af kosttilskud med E-vitamin kan øge risikoen for kræft.