Verdens sundeste og nemmeste bananbrød

Vil du gerne bage et nemt og sundt bananbrød, er du havnet det rigtige sted.

Brug modne bananer: Det vigtigste for succes er bananerne. De skal være godt modne – gerne overmodne og med lidt brune pletter, for så bliver brødet fugtigere og sødere, og det er desuden meget nemmere at mose bananerne. Efterhånden som bananer modnes, omdannes en del af stivelsen nemlig til sukker, og det gør de gule frugter helt perfekte til bagværk. Er dine bananer ikke helt så modne, som du kunne tænke dig, kan du tilsætte lidt ekstra mælk eller mandeldrik. Mos evt. bananerne med en el-pisker, så du slipper for klumper i dejen. Du kan også bruge klør fem og en gaffel – det tager bare lidt længere tid.

Vent med at skære bananbrødet: Når bananbrødet er færdigbagt, så vent 10 min. med at skære i det, så det lige kan nå at sætte sig og ikke bukker under for din brødkniv. Du kan godt. Selvom det er svært at vente, når noget så sindssygt lækkert kommer ud af ovnen og spreder sin bananduft i hele dit hjem.