Mango – er det sundt at spise den eksotiske frugt?

Folat er godt for din blodprocent

Mangoen har et højt indhold af folat (også kaldt folsyre), som nok er mest kendt i forbindelse med graviditet. Folatmangel kan nemlig have betydning for barnets hjerne og rygmarv, men her er det dog ikke nok at spise lidt mango i ny og næ. Det anbefales, at ammende, gravide eller personer, der prøver at blive det, tager et vitamintilskud.

Alligevel er mangoens folatindhold ikke uden betydning. Alle mennesker har brug for det, da folat spiller en vigtig rolle for cellevækst, særligt dannelsen af røde blodlegemer og dermed dit energiniveau.

Vitaminer med betydning for skelet og syn

A, E- og C-vitaminer er med til at bygge og vedligeholde dit skelet, dit immunforsvar, dine muskler, slimhinder, hud og dit syn. Mango bidrager med sin palette af vitaminer på den måde til din generelle sundhed på linje med andre frugter. Variér gerne din sædvanlige frugtskål med en mango i ny og næ, eller brug den i supper, salater, på grød, og hvor du ellers trænger til en lille solskinsindsprøjtning.

Kostfibre til fordøjelsen

Mango indeholder kostfibre, som er mættende og gode for maven.

Når du indtager kostfibre bliver nogle af dem fermenteret i din tyktarm af de bakterier, der bor her. Det er godt. Bakterierne kvitterer ved at producere kortkædede fedtsyrer, som virker som antiskyts mod mange sygdomme, herunder diabetes og andre såkaldte livsstilssygdomme. De bedste kilder til kostfibre er grove grøntsager og fuldkornsprodukter, men suppler endelig gerne med den flotte mangofrugt.