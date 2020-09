Loppefrøskaller – sådan kan de hjælpe dig

Kan loppefrøskaller være farlige?

Er du i øvrigt sund og rask, er loppefrøskaller som et kosttilskud ikke farligt. Tjek dog på det konkrete produkt, om det kun anbefales i en begrænset periode, og tal også gerne med din læge om, hvorvidt det er relevant for dig at tage loppefrøskaller over en længere periode.

Generelt er det en god idé primært at få dine kostfibre fra kosten i form af fuldkornsprodukter, frugt og grønt, fordi du dermed får en lang række vigtige vitaminer og mineraler med i købet.

Loppefrøskaller suger væske, og sørger du ikke for at drikke tilstrækkeligt med væske, når du indtager skallerne, kan du risikere forstoppelse. Du skal heller ikke tage loppefrøkapsler, mens du ligger i sengen og lægge dig til at sove lige efter, for så risikerer du, at kapslerne ikke når ned i tarmsystemet, men i stedet svulmer op i spiserøret.

De fleste producenter anbefaler da også, at du generelt ikke indtager dine loppefrøskaller lige inden sengetid.

Som ved alle andre kosttilskud og medicin i øvrigt, bør du altid nærlæse den indlægsseddel, der følger med produktet. Er du i tvivl, så tal med din læge først.