Hvad er keto-diæten?

Hvor hurtigt taber man sig på keto-diæten?

Du vil typisk tabe et par kilo indenfor den første uges tid. Det skyldes dog ikke så meget afbrænding af fedt, som en tømning af kroppens kulhydratdepoter. Disse binder en del vand, og derfor medfører tømningen en målbar vægtreduktion.



Yderligere vægttab er ikke garanteret, for du kan godt spise dig til kaloriebalance på keto-diæten. At der alligevel er mange der finder det nemt at smide ½-1 kg fedt om ugen skyldes, at det er nemt at skrue ned for kalorierne, når man er på keto-diæten.



Når først kroppen har lært sig selv at hente energien fra fedtdepoterne, i stedet for at være afhængig af en konstant kulhydrattilførsel, kan du eksperimentere med reducerede portionsstørrelser og eventuelt springe hele måltider over, uden at blive alt for sulten og utilpas.





Hvor lang tid går der, før kroppen er i ketose?



Reelt er det meget forskelligt, hvor længe kroppen er om at indstille sig på den nye tilstand, men det vil typisk tage et par dage til en uges tid, før din krop er i ketose.