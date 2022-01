At følge en keto-diæt indebærer for de fleste af os en ret radikal kostomlægning: (Næsten) al kulhydrat skal luges ud af kosten, som til gengæld skal proppes med betydelig mere fedt og fede fødevarer, end vi er vandt til. Det kan være svært, og kan også risikere at ende med, at vi kommer til at spise mere af det usunde mættede fedt i form af smør, fløde og bacon, end godt er.

Derfor har vi her samlet en stribe keto-egnede opskrifter til dig, som gerne vi prøve kræfter med keto uden at gå på kompromis med sundheden – og samtidig gerne vil slippe for bøvlet med at holde styr på, om din kost nu har den rigtige sammensætning. Med vores keto-egnede opskrifter har vi nemlig gjort arbejdet for dig.

Hvad er særlig for keto-venlige opskrifter?

Vores keto-venlige opskrifter lever alle op til keto-diætens principper. Normalt forbrænder kroppen energi primært fra kulhydrat, men hvis du holder (næsten) op med at spise ris, pasta og andre stivelseskilder, må den finde en anden "benzin". På en ren keto-diæt er princippet, at kroppen begynder at forbrænde fedt i stedet for kulhydrat. Det kaldes, at kroppen går i ketose.

Det kræver imidlertid, at du maksimalt indtager 50 g kulhydrater om dagen. Som tommelfingerregel skal du få hele 70-80 % af dine kalorier fra fedt, mens kulhydraterne kun må bidrage med højst 10 % af kalorierne (mod normalt op mod 65 %).