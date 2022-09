Kaloriefattig: Spidskål indeholder mest vand og har derfor et meget lavt energiindhold. Derfor kan du spise masser af den uden at bekymre dig om at skulle brænde kalorierne af igen. Og så mætter den godt pga. sit høje indhold af kostfibre.

God for blodtrykket:

Spidskål er rig på kalium. Det spiller en vigtig rolle for dit nervesystem og hjælper dine muskler og dit hjerte med at fungere optimalt. Kalium er dog især kendt for sin blodtrykssænkende effekt.