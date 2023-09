Mænd og kvinder er skabt forskelligt. Det gælder både vægten og kropsstørrelsen, men også for muskelmassens størrelse og fedtdepoternes omfang og placering. Kvinder er naturligt mere bløde, hvilket blandt andet bunder i et naturligt behov for at have energireserver at trække på, når de skal skabe og nære et barn. ”Ammedepoter” er sundhedsmæssigt gunstige, og lagrer både livsnødvendig energi og producerer hormoner, som holder kroppen i balance.

Herved adskiller kvindernes fedtdepoter sig markant fra mændenes mere sparsomme fedtdepoter, der primært sætter sig i og omkring maven, hvor for store mængder kan være skadelige.

Fedtdepoternes meget forskelligartede funktion og placering gør, at mænd ikke er tilbøjelige til at få en lige så høj fedtprocent, som kvinder – ligesom de heller ikke kan tåle at have en så høj fedtprocent.

