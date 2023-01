Maria gik intervalgang: "Jeg havde ikke troet, jeg kunne tabe mig alene ved at gå"

Maria har sat sig for, at hun gerne vil tabe sig. Men med to små børn derhjemme og fuldtidsjob, er det svært at presse træning ind i ugeplanen. Intervalgang, hvor man veksler mellem lavt og højt tempo, er den gåtræning, der giver størst energiomsætning. Læs med, og hør, om 10 uger med intervalgang blev det, der kunne få kabalen til at gå op hjemme hos Maria.

Hvordan har det været at deltage i gåprojektet?

“Det har været dejligt nemt og overskueligt. Det kræver jo ikke noget udstyr at gå. Du kan gå, når det passer dig. Du behøver ikke at tage det i ét stræk, men du kan dele det ud over dagen. Om eftermiddagen er jeg alene med mine børn på 3 og 5 år, så jeg har gået i frokostpausen, efter maden eller sent om aftenen. Det har været rart at komme ud at bevæge sig lidt mere. Og jeg har ikke haft nogen ømhed eller lignende.”

Hvad har været det bedste ved at gå hver dag?

“At få meget mere tid for mig selv. Den der velværedel. At prioritere mig selv. Nu skal JEG ud at gå og få en lille pause fra mine børn – må man godt sige det? Jeg kobler bare af. Så hører jeg podcast eller musik og tænker på ingenting.”

Hvad har været det værste?

“Der har faktisk ikke været noget. Der var de aftener, hvor det regnede, og børnene først sov kl. halv ni, og så skulle jeg ud at gå. Men selv det har været okay.”

Hvilke resultater har du opnået?

“Jeg har tabt 2,5 kg. Og jeg har ikke pillet ved kosten. Jeg har spist lige så mange is og chokolader, som jeg plejer. Det er jeg tilfreds med. Jeg havde sgu ikke troet på det, for jeg gik ret meget i forvejen. Og slet ikke, når jeg ikke pillede ved kosten.”

Hvad har du ellers fået ud af at gå?

“Det har været dejligt at bevæge mig noget mere. Det giver noget på velværekontoen. Jeg føler mig lidt stærkere kropsligt og i bedre kontakt med mig selv.”