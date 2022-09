Forskellen mellem at faste og blot at springe et måltid over er hårfin. Et af kendetegnene for en faste er, at det er en bevidst handling. Uanset om målet er religiøse årsager, at høste sundhedsgevinster eller at tabe dig, så ligger der i det at faste, at du planlægger at holde spisepause over et længerevarende tidsrum.

Vrager du derimod frokosten, fordi du simpelthen har for travlt den pågældende dag, vil der ikke være tale om faste, men blot dårlig planlægning. Dette er også helt i tråd med forskernes definition i en ældre artikel om medicinsk faste, hvor de definerer periodisk faste som “en frivillig afholdenhed fra fast føde og stimulanser i en begrænset periode”.

Der foreligger ingen faste standarder for, hvor længe man skal afstå fra at spise, før der er tale om faste. En god rettesnor kan være, at du som minimum ikke spiser mellem to fjerntliggende hovedmåltider, fx mellem morgenmaden og aftensmaden eller frokost og næste dags morgenmåltid.

