Hvilken farve banan er sundest?

Bananer dækker et bredt spektre af farvepaletten lige fra limegrøn til solgul til mørkebrun. Men hvilken banan skal du vælge, hvis du vil træffe det sundeste valg? Svaret er ikke helt enkelt.

Vil du have så lidt sukker som muligt, skal du gå efter de grønne bananer. Sukkerindholdet i en banan stiger nemlig i takt med, at bananen modnes. Du har måske lagt mærke til, at en helt moden og brun banan smager sødere end en umoden og grøn banan.

Men der er også sundhedsfordele ved at vælge de mere brunlige bananer. Har du brug for energi, vil en brun og moden banan hurtigere få dit blodsukker til at stige. En banan, der får brune pletter på kort tid, er som regel også en banan, der ikke er overfladebehandlet og ikke indeholder farlige kemikalier.