Nemme overnight oats med chia og lækker topping

Det mest praktiske er at lave din køleskabsgrød i en bøtte eller et glas med skruelåg – især hvis du skal have det to go. Vælg gerne en beholder, der rummer en del mere end selve grøden. Så er det nemt at røre rundt i grøden, uden at det løber ud over kanten.

Brug fx et gammelt, rengjort syltetøjsglas. Et patentglas er også velegnet. Jo større diameter glasset har, jo mere sund topping er der plads til på toppen – og jo nemmere er det også at komme til at spise grøden med ske.