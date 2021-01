Din guide til antioxidanter

Her finder du antioxidanter i mad:

Alle former for frugt og grønt

Det skyldes, at alle planter indeholder mikroskopiske plantestoffer, der i større eller mindre grad optages i kroppen, hvor de beskytter mod iltskader. Samtidig indeholder al frugt og grønt kostfibre, vitaminer og mineraler, som ligeledes bidrager til din sundhed.

Sådan optager du antioxidanterne bedst

Få masser af vitaminer fra broccoli, grønkål, hyben, peberfrugter og solbær, og tank kostfibre med ærter, pastinakker og pærer. Undgå hård og vedvarende varmebehandling, og damp frem for at koge i en masse vand. Sidstnævnte vasker en masse næringsstoffer ud i kogevandet.

Tomater og gulerødder

De indeholder blandt andet carotenoider. Nogle af dem omdannes i kroppen til provitamin A, som beviseligt er godt for dit syn, ligesom forskning viser, at carotenoiderne beskytter din hud mod farlig UV-stråling.

Sådan optager du antioxidanterne bedst

Da carotenoider er fedtopløselige, kan du bedre optage dem ved at lade tomater og gulerødder indgå i supper og sammenkogte retter i stedet for at spise dem rå.

Nødder, æg og planteolier

De indeholder bl.a. alfa-tokoferol - et E-vitamin, der er nødvendigt for de fedtmembraner, der omgiver vores nerveceller, og for at hele vores neurologiske system kan fungere optimalt.

Sådan optager du antioxidanterne bedst



Særligt mandler, rapsolie og hasselnødder er rige på E-vitamin.

Te og chokolade

De indeholder catechiner, som er nogle af de antioxidanter, der har vist sig at være lettest for os mennesker at optage, og som muligvis kan forhindre inflammation.