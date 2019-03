12. Vær social

Meld dig ind i en løbeklub, engagér dig i frivilligt arbejde, eller invitér venner og familie på middag. Fællesskaber modvirker følelsen af ensomhed, og så har mennesker med gode sociale relationer 50 pct. lavere dødelighed end mennesker, der lever meget alene.

13. Prioritér din søvn

Sover du for lidt og/eller for dårligt, vil du både føle dig træt og uoplagt, men også mere lækkersulten. Dårlig søvn gør dig tilmed mere modtagelig over for sygdom.

14. Udvis ægte nærvær

Se nogen i øjnene, vær mentalt til stede, og giv et kram i stedet for at sende et digitalt hjerte. Ved at udvise ægte samhørighed aktiveres det biologiske velfærdssystem med følsomme signaler, som strømmer gennem kroppen, hvilket gør os glade og giver en følelse af at høre til.

15. Få tjekket synet

Er du fyldt 40, anbefales det, at du får undersøgt dine øjne ca. hvert andet år. Dels fordi evnen til at fokusere på ting, der er tæt på, bliver nedsat med alderen, og fordi optikeren gennem øjnene kan observere blodårerne direkte. Ud over at afdække øjensygdomme som grøn stær og alderspletter på nethinden har optikeren dermed mulighed for at afdække sygdomsændringer som følge af fx højt blodtryk og diabetes.

16. Spis antiinflammatorisk

En kost rig på laks, avocado, bær, ingefær og kål kan sænke inflammation i din krop og dermed sørge for, at en lang stribe smerter, skader og sygdomme dæmpes. Ved at spise antiinflammatorisk forsyner du desuden kroppen med forsvarsstoffer, der beskytter cellerne mod ødelæggelse.

