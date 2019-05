Omkring hver femte voksne dansker har for højt blodtryk, og rigtig mange af os har det uden at vide det. Bliver du ramt af forhøjet blodtryk, vil du højst sandsynlig ikke kunne mærke noget som helst, for højt blodtryk giver i langt de fleste tilfælde ingen mærkbare symptomer overhovedet.

Og det er skidt. For selv om et for højt blodtryk ikke kan mærkes, skaber det ravage i din krop. Når blodet med et vedvarende højt tryk pumper rundt i kroppen, slider det på dine blodkar og dit hjerte, så din risiko for at få fx blodpropper, hjerneblødning, et for stort hjerte, karbristninger, nyresvigt og dårlig hukommelse stiger. Og jo længere du går rundt med et forhøjet blodtryk, jo mere skade kan det nå at gøre.

Den gode nyhed er, at forhøjet blodtryk kan behandles med både medicin og livsstilsændringer. Det gælder bare om at opdage det i tide. Og her er den eneste sikre – og heldigvis meget enkle – metode at få målt dit blodtryk.

Fordele ved at måle dit blodtryk derhjemme

Du kan få målt dit blodtryk hos lægen og bør altid gøre det, hvis du har mistanke om forhøjet blodtryk. Men der er flere fordele ved (også) at gøre det derhjemme:

Du kan måle dit blodtryk, så ofte du vil og dermed løbende holde øje med blodtrykket.

Du kan gøre det lige, når det passer dig.

Du kan få mere retvisende målinger, fordi du kan lave flere målinger over tid og ikke kun enkelte målinger hos lægen. Dit blodtryk svinger naturligt. Så jo flere gange du måler blodtrykket, jo mere sikkerhed har du for, at målingerne samlet set giver et rigtigt billede af dit blodtryk og ikke er påvirket af særlige omstændigheder netop den dag, du fik det målt hos lægen.

Du kan også tjekke din families blodtryk, hvis du har din egen blodtryksmåler.

Du kan hurtigt tjekke dit blodtryk, hvis du føler et aktuelt behov for det.