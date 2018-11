9 MINUTTER ER NOK

Ni minutter. Det er ikke meget, du kan nå på den tid. Tømme opvaskemaskinen, surfe lidt rundt på Facebook eller snuppe en kort kaffepause – det er vist det. Eller du kan bruge tiden topeffektivt og få overstået dagens træning.

Du læste helt rigtigt. For træner du målrettet, kan du på ingen tid få dunkende puls og trætte muskler. 9 er faktisk nok. Nok til at sætte skub i forbrændingen. Nok til at styrke din form og udholdenhed. Nok til at udfordre musklerne i hele kroppen. Nok til at gavne dit hjerte og kredsløb. Og ikke mindst nok til at lukke munden på den dårlige samvittighed og med fuld tilfredshed konstatere: Jeg har trænet i dag!

Her taler vi selvfølgelig ikke om ni minutters luntetur eller et par squats og en vandpause. Kodeordet ved 9 ER NOK hedder intervaltræning, som i grove træk går ud på at træne intensivt i kortere perioder ad gangen. I løbet af træningspasset veksler du mellem at give den fuld gas og sætte tempoet ned eller holde pause. Du får hurtigt en heftig vejrtrækning og spirende svedpletter, men de mange pauser hjælper dig igennem. Og inden du når at tænke alt for meget over, hvad kroppen har gang i, er du allerede i mål.

