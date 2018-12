Hvorfor opstår tankemylder?

Nogen enkel forklaring på tankemylder er der ikke, men det kan måske skyldes, at en vis vågenhed under søvnen er en fysiologisk nødvendighed for os. Det er nemlig den vågenhed, der skal få os til at reagere, hvis vi har et barn, der græder, eller et hjem, der brænder.

Selv hvis der ikke er grædende babyer i miles omkreds, kan tankemylderet faktisk være et godt tegn. De mange spekulationer kan nemlig skyldes, at du er et reflekteret menneske, der opfanger mange af livets små nuancer og gerne vil forstå og skabe mening: Hvad kan jeg lære, hvad gik godt, og var der noget, jeg overså?