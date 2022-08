Sådan undgår du pigmentpletter

Pigmentpletter – eller leverpletter – opstår, når hudens farvefabrik laver ujævn farve. Når huden under normale omstændigheder bliver solbrun, altså farves mørk, er det et forsøg på at beskytte den mod solens skadelige stråler. Under huden findes et lag celler, melanocytter, der producerer pigmentfarven. De farver huden mørkere med melanin – hudens naturlige pigment – fx når vi solbader på ferien. Dermed trænger solens UVA- og UVB-stråler ikke så let ned i hudens dybere lag og gør skade. Men hvis melanocytterne bliver udsat for bestemte påvirkninger, så kan de fejlagtigt begynde at danne for meget pigment. Og så er det, at de mørke misfarvninger af huden, pigmentpletter, opstår.