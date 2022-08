Sådan slipper du af med dårlig ånde

At vi først møder verden, efter at vi har børstet tænder om morgenen, er nådigt – både for os selv og for andre. For kun de færreste morgenånder er egnet til socialt samvær.

Årsagen til, at vi lugter mere ud af munden om morgenen, er, at vores spytproduktion går på standby, mens vi sover. Vi drikker jo heller ikke noget, så længe vi er i drømmeland. Derfor tørrer munden ud.

Samtidig er bakterierne på natarbejde for at nedbryde døde hudceller og madrester, der har undveget tandbørstningen. Den proces danner svovlholdige luftarter, som har en skarp lugt. Når der samtidig ikke er så meget spyt til at skylle bakterierne væk, ja så hober den ildelugtende luft sig op, og den krasse morgenånde er en realitet.